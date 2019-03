കേരളത്തിലെങ്ങും പൂരങ്ങള്‍ പൊടിപാറുകയാണ്. അമ്പലങ്ങളും പള്ളികളുമെല്ലാം ഉത്സവലഹരിയിലും. അത്തരമൊരു പൂരത്തിനിടയില്‍ അവിചാരിതമായി നടന്ന ചില നിമഷങ്ങളാണ് ഇപ്പോള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലാകുന്നത്. മണ്ണാര്‍ക്കാട് ശ്രീ അരക്കുറിശ്ശി ഉദയാര്‍ക്കുന്ന് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പൂരത്തിനിടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് സംഭവം നടക്കുന്നത്. മണ്ണാര്‍ക്കാട് പൂരമെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഈ ഉത്സവത്തിന് തൃശൂര്‍പൂരത്തിന്റെ അത്രതന്നെ ആഘോഷമാണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത്.

നടുറോഡിലൂടെ പതിയെ നീങ്ങുകയാണ് ഗാനമേളസംഘത്തിന്റെ തുറന്ന വാഹനം. അത്യുച്ചത്തില്‍ പാട്ടുമുഴങ്ങുന്ന വാഹനത്തിനു പിന്നാലെ റോഡ് നിറഞ്ഞ് നൃത്തം ചവിട്ടി നീങ്ങുകയാണ് ആയിരങ്ങള്‍. മിന്നിത്തിളങ്ങുന്ന ലൈറ്റ് ഷോകള്‍ക്കിടയിലൂടെ ബോളീവുഡ് സൂപ്പര്‍ഹിറ്റ് ഗാനത്തിനൊത്ത് ചാടി മറിയുകയാണ് യുവാക്കള്‍. ഒരു കാല്‍നടയാത്രക്കാരനു പോലും കടന്നു പോകാനാവാത്ത വിധം ജനം തിങ്ങി നിറഞ്ഞ റോഡ്. ഇരുവശങ്ങളിലും തിങ്ങിനിറഞ്ഞ് ആയിരക്കണക്കിന് കാഴ്ചക്കാര്‍.

Imagine a huge crowd making way for an Ambulance in a perfect manner!!!

This video of a massive festival crowd in Palakkad (Kerala) making way for an Ambulance is viral in Whatsapp

The ease at which the people make way for that Ambulance. pic.twitter.com/Fm38KpEaX3

— Advaid (@Advaidism) March 23, 2019