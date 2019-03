ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തെ താരങ്ങളുടെ വീഡിയോയാണ് ഇപ്പോള്‍ വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്; കാരണം…

ഓസ്ട്രേലിയന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിലെ ഒഴിവാക്കാന്‍ പറ്റാത്ത താരങ്ങളാണ് ആഡം സാംപയും മാര്‍കസ് സ്റ്റോയ്നിസും. ഇരുവരുടേയും വീഡിയോയാണ് ഇപ്പോള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സാംപ ടീം അംഗമായ സ്റ്റോയ്നിസിനോട് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹപ്രകടനമാണ് ഈ വീഡിയോയില്‍ കാണിക്കുന്നത്. വൈറലാകാന്‍ കാരണമായിരിക്കുന്നത്. ഇരുവരും പാകിസ്താനെതിരായ ആദ്യ ഏകദിനത്തിനിടെയാണ് പവലിയനില്‍ പരസ്പരം സ്നേഹം കൈമാറുന്നത്. ഇത് വ്യക്തമായി ക്യാമറാമാന്റെ കണ്ണില്‍പെടുകയും ചെയ്തു.

ക്യാമറ സൂം ചെയ്യുമ്പോള്‍ കാണുന്നത് സാംപ സ്റ്റോയ്നിസിനെ തലോടുന്നതാണ്. സാംപ സ്റ്റോയ്നിസിന്റെ കവിളിലും മുടിയിഴകളിലും കൈയ്യോടിച്ച് പ്രണയത്തോടെ നോക്കുന്നതും ചുംബനത്തിന്റെ ആംഗ്യം കാണിക്കുന്നതും ക്രിക്കറ്റ് സ്നേഹികളെ അമ്പരപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. രണ്ട് പേരും പുഞ്ചിരിക്കുന്നുമുണ്ട്. വീഡിയോ പ്രചരിച്ചതിന് ശേഷം ഇരുവരും പ്രണയിതാക്കളോയെന്നാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ ചോദിക്കുന്നത്.

Marcus Stoinis and Adam Zampa are gay for eachother. You heard it here first, don’t be surprised. Video Fox Sports pic.twitter.com/O4GEzTIo49

— IPL update Sports Halchal (@sportshalchal) March 23, 2019