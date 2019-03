ന്യൂ​ഡ​ല്‍​ഹി: പ​ത്താം സ്ഥാ​നാ​ര്‍​ഥി പ​ട്ടി​ക പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ള്‍​ക്കകം പ​തി​നൊ​ന്നാം പ​ട്ടി​ക പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി കോ​ണ്‍​ഗ്ര​സ്. വ​യ​നാ​ട്, വ​ട​ക​ര സീ​റ്റു​ക​ളി​ല്‍ സ്ഥാ​നാ​ര്‍​ഥി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കാ​തെ ഛത്തീ​സ്ഗ​ഡ്, ഗോ​വ, ദ​മ​ന്‍ ആ​ന്‍​ഡ് ദി​യു എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി അ​ഞ്ചു ലോ​ക്സ​ഭാ സ്ഥാ​നാ​ര്‍​ഥി​ക​ളെ​യും ഒ​ഡീ​ഷ നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലെ നാ​ല് സ്ഥാ​നാ​ര്‍​ഥി​ക​ൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പട്ടികയാണ് പുറത്തിറക്കിയത്. 258 ലോ​ക്സ​ഭ സീ​റ്റിലേക്കുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികളെയാണ് കോ​ണ്‍​ഗ്ര​സ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചിരിക്കുന്നത്.

Congress party releases a list of 5 candidates in Chhattisgarh, Goa and Daman & Diu for the #LokSabhaElections2019 . pic.twitter.com/QVGPLY4Wyc

— ANI (@ANI) March 25, 2019