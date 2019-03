രാജസ്ഥാനെ വീഴ്ത്തി ആദ്യ ജയവുമായി മുന്നേറി പഞ്ചാബ്

ജയ്‌പൂർ : രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെ വീഴ്ത്തി ആദ്യ ജയവുമായി മുന്നേറി കിങ്‌സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബ്. 14 റൺസിനാണ് പഞ്ചാബിനെ തോൽപ്പിച്ചത്.

Match 4. It's all over! Kings XI Punjab won by 14 runs https://t.co/RVYg1oOY2k #RRvKXIP #VIVOIPL

ആദ്യം ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ പഞ്ചാബ് ഉയർത്തിയ 185 റൺസ് വിജയ ലക്ഷ്യം രാജസ്ഥാനു മറികടക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. 9 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 170 റണ്‍സ് മാത്രമേ നേടാനായുള്ളു. ക്രിസ് ഗെയിലിന്റെയും (79 റൺസ്) സര്‍ഫറാസ് ഖാന്റെയും (46) മികച്ച ബാറ്റിങ് പഞ്ചാബിനെ ഭേദപ്പെട്ട സ്കോറിലെത്തിച്ചു. സാം കുറന്‍, മുജീബ് റഹ്മാന്‍ എന്നിവര്‍ രണ്ട് വീതം വിക്കറ്റ് വീതം സ്വന്തമാക്കി. 69 റണ്‍സ് നേടിയ ജോസ് ബട്‌ലറാണ് രാജസ്ഥാന്റെ ടോപ് സ്‌കോറര്‍.

