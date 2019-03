ന്യൂഡല്‍ഹി: ജെഎന്‍യു വൈസ് ചാന്‍സലറുടെ വീടിന് നേരെ ആക്രമണം. തീവ്ര ഇടതുപക്ഷ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു അക്രമണം. 150 പേരില്‍ അധികം വരുന്ന അക്രമാസക്തരായ വിദ്യാര്‍ത്ഥി സംഘം വൈസ് ചാന്‍സലര്‍ ജഗദീഷ് കുമാറിന്റെ വീട് ആക്രമിക്കുകയും മുന്‍പിലെ ഗേറ്റ് അടിച്ചു തകര്‍ക്കുകയുമായിരുന്നു.

സംഭവം നടക്കുമ്പോള്‍ വി.സി വീട്ടില്‍ ഇല്ലായിരുന്നു. അദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയെ അക്രമി സംഘം വീട്ടില്‍ തടഞ്ഞു വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാര്‍ തടയാന്‍ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അക്രമികള്‍ ഇവിടേക്ക് തള്ളിക്കയറുകയായിരുന്നു. ഡല്‍ഹി പോലീസ് സംഘം ജെഎന്‍യുവില്‍ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്‍പ് 2016 മോഡല്‍ ആസാദി ക്യാമ്പയിനിന് ഉള്ള ശ്രമമാണ് ഇതെന്നാണ് പരാതി.

Few hundred students have broken into my residence at JNU and have confined my wife inside the house. She is alone at home and terrified. Very unfortunate.

