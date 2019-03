മിഷൻ ശക്തി പ്രഖ്യാപനം : പെരുമാറ്റച്ചട്ട ലംഘനമല്ലെന്നു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ

ന്യൂ ഡൽഹി : മിഷൻ ശക്തി പ്രഖ്യാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പ്രസംഗം പെരുമാറ്റച്ചട്ട ലംഘനമല്ലെന്നു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ. വാർത്ത ഏജൻസി നൽകിയ വീഡിയോ ആണ് ദൂരദർശനു നൽകിയത്, ഔദ്യോഗിക മാധ്യമങ്ങളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ സ്വാധീനിക്കാനുള്ള പരാമർശം നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും കണ്ടെത്തൽ.

Election Commission says PM Modi's "Mission Shakti" speech didn't violate Model Code of Conduct (MCC); states, "Committee has reached to conclusion that MCC provision regarding misuse of official mass media as contained in Para (IV) of Part VII of MCC isn't attracted in the case" pic.twitter.com/fjDZRnvsMc

