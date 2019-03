ബസ്സും ട്രാമും കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടം ; എട്ട് മരണം

ഡൽഹി: ബസ്സും ട്രാമും കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ എട്ട് മരണം. 30 പേര്‍ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഡൽഹിയെയും യുപിയെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന യമുനാ എക്സ്പ്രസ് വേയിലാണ്‌ അപകടം നടന്നത്.ഇന്ന് പുലര്‍ച്ചെയായിരുന്നു സംഭവം.

കൂട്ടിയിടിയില്‍ ബസ്സിന്‍റെ പകുതി ഭാഗവും തകര്‍ന്നു. ബസ്സിനകത്തേക്ക് ട്രാം ചെന്ന് ഇടിച്ചു നില്‍ക്കുകയായിരുന്നു. ബസിലെ യാത്രക്കാരാണ് മരിച്ചവിൽ ഏറെയും. അപകടത്തിന്റെ കാരണം വ്യക്തമല്ല. പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

8 dead and 30 injured after a bus rammed into a truck on Yamuna Expressway in Greater Noida pic.twitter.com/iPQQ9N8efU

— ANI UP (@ANINewsUP) March 29, 2019