പഞ്ചാബ് : മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെതിരെ തകർപ്പൻ ജയം സ്വന്തമാക്കി കിങ്‌സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബ്. എട്ട് വിക്കറ്റിനായിരുന്നു പഞ്ചാബിന്റെ ജയം. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത മുംബൈ ഉയർത്തിയ 176 റൺസ് മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ പഞ്ചാബ് എട്ട് പന്ത് ബാക്കിനില്‍ക്കേ രണ്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ മറികടന്നു.

ഗെയ്‌ലും രാഹുലും,മായങ്കും ചേർന്നാണ് കിങ്‌സ് ഇലവനെ 177 എന്ന റൺസിൽ എത്തിച്ചത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഐപിഎല്ലില്‍ 300 സിക്‌സുകള്‍ തികയ്ക്കുന്ന ആദ്യ താരമെന്ന നേട്ടം മത്സരത്തില്‍ ഗെയ്‌ല്‍ സ്വന്തമാക്കി. പഞ്ചാബിനായി ഷമിയും, വില്‍ജോനും, മുരുഗന്‍ അശ്വിനും, രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തി. ഈ മത്സരത്തോടെ നാല് പോയിന്റുമായി പഞ്ചാബ് പട്ടികയിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി. രണ്ടാം തോൽ‌വി ഏറ്റുവാങ്ങി ആറാം സ്ഥാനത്താണ് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ്

സ്കോർ : മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് : 176/7(20 ഓവർ) കിങ്‌സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബ് : 177/2(18.4 ഓവർ)

Match 9. It's all over! Kings XI Punjab won by 8 wickets https://t.co/vAaK020HH4 #KXIPvMI #VIVOIPL

— IndianPremierLeague (@IPL) March 30, 2019