ദുബായ് : കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള രണ്ടു പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പിൻവലിച്ച് യുഎഇ. ബ്ലെമിൽ പ്ലസ് എച്ച് ആർ 1 400 ജിആർ(BLEMIL PLUS HR 1 400GR – 2918137), ബ്ലെമിൽ പ്ലസ് എച്ച് ആർ 2 400 ജിആർ(BLEMIL PLUS HR 2 400GR -2928197) എന്നി ഉൽപന്നങ്ങളാണ് പിൻവലിച്ചത്.
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"الصحة" تسحب تشغيلتين من منتج "بليميل بلس" . . . "الصحة ووقاية المجتمع تسحب تشغيلتين من المنتج الغذائي للأطفال (BLEMIL PLUS HR & 2 400GR) بناءً على السحب الطوعي من قبل الشركة المصنعة، وذلك لاحتمال حدوث تلوث لخطوط الانتاج للتشغيليتين ببكتيريا "السالمونيلا" | البيان #برق_الإمارات #دبي #الشارقة #رأس_الخيمة #أبوظبي #عجمان #الفجيرة #أم_القيوين
ഇവയിൽ സാൽമൊണെല്ല വൈറസ് ബാധിച്ചെന്ന് നിർമാണ കമ്പനി മുന്നറിയിപ്പ് പുറപ്പെടുവിപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ഇവ വിപണിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കാൻ യുഎഇ ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം തീരുമാനിച്ചത്.
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