കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള രണ്ടു പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പിൻവലിച്ച് യുഎഇ

"الصحة" تسحب تشغيلتين من منتج "بليميل بلس" . . . "الصحة ووقاية المجتمع تسحب تشغيلتين من المنتج الغذائي للأطفال (BLEMIL PLUS HR & 2 400GR) بناءً على السحب الطوعي من قبل الشركة المصنعة، وذلك لاحتمال حدوث تلوث لخطوط الانتاج للتشغيليتين ببكتيريا "السالمونيلا" | البيان #برق_الإمارات #دبي #الشارقة #رأس_الخيمة #أبوظبي #عجمان #الفجيرة #أم_القيوين