Latest NewsUAEGulf

യുഎഇയിൽ തീപിടിത്തം : പ്രവാസി ജീവനക്കാരനു ദാരുണാന്ത്യം

Mar 31, 2019, 05:00 pm IST
Less than a minute
fire
പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

അജ്മാന്‍: തീപിടിത്തത്തിൽ പ്രവാസി ജീവനക്കാരനു ദാരുണാന്ത്യം. ജ്‍മാനിലെ അല്‍ ജുര്‍ഫ് ഇന്‍ഡസ്ട്രിയല്‍ ഏരിയയിൽ പെര്‍ഫ്യൂം ഗോഡൗണിലുണ്ടായ തീപിടുത്തത്തില്‍ ഗോഡൗണില്‍ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഈജിപ്ഷ്യന്‍ പൗരനാണ് മരിച്ചത്. നാല് പേര്‍ക്ക് പൊള്ളലേറ്റു. എളുപ്പത്തില്‍ തീപിടിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കൾ ഗോഡൗണിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഇതിലേക്കു തീ പടര്‍ന്നു പിടിക്കുകയായിരുന്നു.

UAE FIRE ACCIDENT

വിവരം ലഭിച്ചയുടന്‍ തന്നെ അഗ്നിശമന സേന സ്ഥലത്തെത്തി തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കി. വിഷപ്പുക ശ്വസിച്ച് അവശനായ ജീവനക്കാരനെ ശൈഖ് ഖലീഫ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ലെന്നും പരിക്കേറ്റവരുടെ നില ഗുരുതരമല്ലെന്നും അജ്മാന്‍ സിവില്‍ ഡിഫന്‍സ് പ്രസ്താവനയിലൂടെ അറിയിച്ചു.

View this post on Instagram

حالة وفاة و 4 اصابات في حريق شب في مستودع للعطور بعجمان سرعة استجابة فرق الإطفاء في الإدارة العامة للدفاع المدني عجمان، تنقذ 3 محصورين وتسيطر على حريق متوسط الخطورة وقع في مستودع للعطور يحتوي على مواد سريعة الاشتعال في منطقة صناعية الجرف مساء أمس وعلى اثرة تم تسجيل عدد حالة وفاة واحدة مصري الجنسية بعد وصولة الى مستشفى الشيخ خليفة بن زايد بعجمان متأثراً بحالة اختناق من جراء استنشاقة الدخان وإصابة عدد 4 اشخاص آخرين من الجنسية الأفريقية تراوحت حالاتهم بين المتوسطة والبسيطة تم نقلهم جميعاً بواسطة الاسعاف الوطني . وقد شاركت في علميات الإطفاء فرق من مركز دفاع مدني الإدارة ومركز دفاع مدني الجرف ومساندة الإدارة من القيادة العامة لشرطة عجمان و الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء والإسعاف الوطني، وبعد الانتهاء من المهمة تم تسليم الموقع للجهات المختصة لاستكمال بقية الإجراءات . وذكر الملازم جمال حسن جمال الضابط المناوب ، أن فرق الإطفاء هرعت إلى مكان الحريق فور تلقيها البلاغ وباشرت في إخماد النيران التي كانت مشتعلة في المستودع عند المدخل الرئيسي مما أدى إلى انحصار عدد 3 من موظفي المستودع، حيث اقتحمت فرقة الانقاذ النيران مباشرة لإخلاء المستودع وإنقاذ المحصورين ومكافحة الحريق لمنع امتداد النيران إلى المستودعات الأخرى . وناشد سعادة العميد محمد علي السويدي مدير إدارة مراكز الدفاع المدني أصحاب المستودعات على أهمية اخلاء المخارج الرئيسية ومخارج الطوارئ من المعوقات دائماً وعدم التخزين فيها أبداً و تطبيق اشتراطات الوقاية والسلامة والتأكد من سلامة الموصلات الكهربائية بشكل دائم وتوفير سبل الاطفاء فيها . #ajman997 #الإعلام_الأمني #عجمان #الدفاع_المدني

A post shared by @ ajman997 on

Tags

Post Your Comments

Related Articles

70 കൊല്ലമായി നെഹ്‌റു കുടുംബത്തിന്റെ മണ്ഡലമായ അമേത്തി ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെയും വികസനമില്ലായ്മയുടെയും പ്രതീകം, കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകന്റെ തുറന്നു പറച്ചിൽ

Mar 31, 2019, 06:00 pm IST
dimuthkarunaratne sri lanka player

പ്രമുഖ ക്രിക്കറ്റ് താരം അറസ്റ്റിൽ

Mar 31, 2019, 05:54 pm IST

ഒരു ടൂര്‍ പ്ലാന്‍ ചെയ്യൂ.. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച വിനോദ സഞ്ചാര ഇടമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ദുബായിലെ ഈ മനോഹര ലാന്‍ഡ് നിങ്ങള്‍ക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു !

Mar 31, 2019, 05:50 pm IST
CPIM-001

കോണ്‍ഗ്രസിനെ കാഴ്ചക്കാരാക്കും! പുതിയ ദേശീയ ബദലിന് സി.പി.എം നീക്കം

Mar 31, 2019, 05:35 pm IST
© Copyright 2019, All Rights Reserved.
Back to top button
escort kuşadası escort kayseri escort çanakkale escort tokat escort alanya escort diyarbakır escort çorlu escort malatya izmit escort samsun escort
Close
Close