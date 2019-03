യുഎഇയിൽ തീപിടിത്തം : പ്രവാസി ജീവനക്കാരനു ദാരുണാന്ത്യം

View this post on Instagram

حالة وفاة و 4 اصابات في حريق شب في مستودع للعطور بعجمان سرعة استجابة فرق الإطفاء في الإدارة العامة للدفاع المدني عجمان، تنقذ 3 محصورين وتسيطر على حريق متوسط الخطورة وقع في مستودع للعطور يحتوي على مواد سريعة الاشتعال في منطقة صناعية الجرف مساء أمس وعلى اثرة تم تسجيل عدد حالة وفاة واحدة مصري الجنسية بعد وصولة الى مستشفى الشيخ خليفة بن زايد بعجمان متأثراً بحالة اختناق من جراء استنشاقة الدخان وإصابة عدد 4 اشخاص آخرين من الجنسية الأفريقية تراوحت حالاتهم بين المتوسطة والبسيطة تم نقلهم جميعاً بواسطة الاسعاف الوطني . وقد شاركت في علميات الإطفاء فرق من مركز دفاع مدني الإدارة ومركز دفاع مدني الجرف ومساندة الإدارة من القيادة العامة لشرطة عجمان و الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء والإسعاف الوطني، وبعد الانتهاء من المهمة تم تسليم الموقع للجهات المختصة لاستكمال بقية الإجراءات . وذكر الملازم جمال حسن جمال الضابط المناوب ، أن فرق الإطفاء هرعت إلى مكان الحريق فور تلقيها البلاغ وباشرت في إخماد النيران التي كانت مشتعلة في المستودع عند المدخل الرئيسي مما أدى إلى انحصار عدد 3 من موظفي المستودع، حيث اقتحمت فرقة الانقاذ النيران مباشرة لإخلاء المستودع وإنقاذ المحصورين ومكافحة الحريق لمنع امتداد النيران إلى المستودعات الأخرى . وناشد سعادة العميد محمد علي السويدي مدير إدارة مراكز الدفاع المدني أصحاب المستودعات على أهمية اخلاء المخارج الرئيسية ومخارج الطوارئ من المعوقات دائماً وعدم التخزين فيها أبداً و تطبيق اشتراطات الوقاية والسلامة والتأكد من سلامة الموصلات الكهربائية بشكل دائم وتوفير سبل الاطفاء فيها . #ajman997 #الإعلام_الأمني #عجمان #الدفاع_المدني