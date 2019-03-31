യുഎഇയിൽ തീപിടിത്തം : പ്രവാസി ജീവനക്കാരനു ദാരുണാന്ത്യം

അജ്മാന്: തീപിടിത്തത്തിൽ പ്രവാസി ജീവനക്കാരനു ദാരുണാന്ത്യം. ജ്മാനിലെ അല് ജുര്ഫ് ഇന്ഡസ്ട്രിയല് ഏരിയയിൽ പെര്ഫ്യൂം ഗോഡൗണിലുണ്ടായ തീപിടുത്തത്തില് ഗോഡൗണില് ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഈജിപ്ഷ്യന് പൗരനാണ് മരിച്ചത്. നാല് പേര്ക്ക് പൊള്ളലേറ്റു. എളുപ്പത്തില് തീപിടിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കൾ ഗോഡൗണിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഇതിലേക്കു തീ പടര്ന്നു പിടിക്കുകയായിരുന്നു.
വിവരം ലഭിച്ചയുടന് തന്നെ അഗ്നിശമന സേന സ്ഥലത്തെത്തി തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കി. വിഷപ്പുക ശ്വസിച്ച് അവശനായ ജീവനക്കാരനെ ശൈഖ് ഖലീഫ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ലെന്നും പരിക്കേറ്റവരുടെ നില ഗുരുതരമല്ലെന്നും അജ്മാന് സിവില് ഡിഫന്സ് പ്രസ്താവനയിലൂടെ അറിയിച്ചു.
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حالة وفاة و 4 اصابات في حريق شب في مستودع للعطور بعجمان سرعة استجابة فرق الإطفاء في الإدارة العامة للدفاع المدني عجمان، تنقذ 3 محصورين وتسيطر على حريق متوسط الخطورة وقع في مستودع للعطور يحتوي على مواد سريعة الاشتعال في منطقة صناعية الجرف مساء أمس وعلى اثرة تم تسجيل عدد حالة وفاة واحدة مصري الجنسية بعد وصولة الى مستشفى الشيخ خليفة بن زايد بعجمان متأثراً بحالة اختناق من جراء استنشاقة الدخان وإصابة عدد 4 اشخاص آخرين من الجنسية الأفريقية تراوحت حالاتهم بين المتوسطة والبسيطة تم نقلهم جميعاً بواسطة الاسعاف الوطني . وقد شاركت في علميات الإطفاء فرق من مركز دفاع مدني الإدارة ومركز دفاع مدني الجرف ومساندة الإدارة من القيادة العامة لشرطة عجمان و الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء والإسعاف الوطني، وبعد الانتهاء من المهمة تم تسليم الموقع للجهات المختصة لاستكمال بقية الإجراءات . وذكر الملازم جمال حسن جمال الضابط المناوب ، أن فرق الإطفاء هرعت إلى مكان الحريق فور تلقيها البلاغ وباشرت في إخماد النيران التي كانت مشتعلة في المستودع عند المدخل الرئيسي مما أدى إلى انحصار عدد 3 من موظفي المستودع، حيث اقتحمت فرقة الانقاذ النيران مباشرة لإخلاء المستودع وإنقاذ المحصورين ومكافحة الحريق لمنع امتداد النيران إلى المستودعات الأخرى . وناشد سعادة العميد محمد علي السويدي مدير إدارة مراكز الدفاع المدني أصحاب المستودعات على أهمية اخلاء المخارج الرئيسية ومخارج الطوارئ من المعوقات دائماً وعدم التخزين فيها أبداً و تطبيق اشتراطات الوقاية والسلامة والتأكد من سلامة الموصلات الكهربائية بشكل دائم وتوفير سبل الاطفاء فيها . #ajman997 #الإعلام_الأمني #عجمان #الدفاع_المدني
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