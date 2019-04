മഥുരയില്‍ വോട്ടിനായി നെല്ല് കൊയ്ത് ഹേമ മാലിനി

മഥുര: ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുക്കവേ വ്യത്യസ്ഥമായ രീതിയില്‍ പ്രചാരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തി ജനങ്ങളെ ആകര്‍ഷിക്കാനാണ് ഓരോ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയും ശ്രമിക്കുകയാണ് .

മഥുരയില്‍ കൈയ്യില്‍ കൊയ്ത്തരിവാളുമായി പാടത്തിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് നടിയും ബിജെപി എംപിയുമായ ഹേമ മാലിനി. ഇതിനോടകം സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ഹേമ മാലിനി നെല്ല് കൊയ്യുന്ന ചിത്രങ്ങളും ദൃശ്യങ്ങളും വൈറലായിക്കഴിഞ്ഞു.മണ്ഡലത്തിലെ പ്രചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായായിരുന്നു ഹേമാമാലിനിയുടെ നെല്ല് കൊയ്യല്‍.

‘ഗോവര്‍ധന്‍ക്ഷേത്രത്തില്‍ നിന്നാണ് എന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം ആരംഭിച്ചത്. പാടത്ത് പണിയെടുക്കുന്ന ചില സ്ത്രീകളെ കാണാനും അവരോടൊപ്പം ജോലിചെയ്യാനും അവസരം ലഭിച്ചു. എന്റെ ആദ്യദിന പ്രചാരണത്തിന്റെ ചില ചിത്രങ്ങള്‍ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു’. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാണ് ചിത്രങ്ങള്‍ ഹേമമാലിനി പങ്കുവച്ചത്.

ഹേമ മാലിനി 2004 ലാണ് ബിജെപി അംഗമാകുന്നത്. 2014 ല്‍ നിയമോപദേഷ്ടാവായിരുന്ന ജയന്ത് ചൗധരിയെ തോല്‍പിച്ചിരുന്നു.ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ മഥുര ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തില്‍ നിന്നാണ് ഇക്കുറിയും ഹേമ മാലിനി ജനവിധി തേടുന്നത്.

Began my Lok Sabha campaign today with the Govardhan Kshetra where I had the opportunity to interact with women working in the fields. A few fotos for u of my first day of campaign pic.twitter.com/EH7vYm8Peu

— Hema Malini (@dreamgirlhema) March 31, 2019