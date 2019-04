ന്യൂഡല്‍ഹി: ഐപിഎല്ലിൽ പരാജയങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിരാട് കോഹ്‌ലിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബാംഗ്ലൂര്‍ റോയല്‍ ചലഞ്ചേഴ്‌സ്. ഈ സീസണില്‍ കളിച്ച ആറു മത്സരങ്ങളും തുടര്‍ച്ചയായി തോറ്റിരിക്കുകയാണ് ടീം. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ ലോകകപ്പിനു മുന്‍പ് ക്യാപ്റ്റന് വിശ്രമം അനുവദിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി രംഗത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് മുന്‍ ഇംഗ്ലണ്ട് ക്യാപ്റ്റന്‍ മൈക്കല്‍ വോണ്‍. ബുദ്ധിയുണ്ടെങ്കില്‍ ലോകകപ്പിനായി ഇന്ത്യ ഇപ്പോള്‍ വിരാട് കോഹ്‌ലിക്ക് വിശ്രമം അനുവദിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. വലിയ ടൂര്‍ണമെന്റിനു മുന്‍പ് അദ്ദേഹത്തിന് അല്‍പം ഒഴിവു നല്‍കൂ എന്നും വോണ്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

If India are smart they rest @imVkohli now for the World Cup … Give him some time off before the big event … #IPL2019

— Michael Vaughan (@MichaelVaughan) April 7, 2019