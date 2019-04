സൂപ്പര്‍ കപ്പ് ഫുട്ബാൾ : എഫ് സി ഗോവ ഫൈനലില്‍

ഭുവനേശ്വർ : സൂപ്പര്‍ കപ്പ് ഫുട്ബാളിൽ ഐ ലീഗ് ചാമ്ബ്യന്മാരായ ചെന്നൈ സിറ്റിയെ വീഴ്ത്തി എഫ് സി ഗോവ ഫൈനലില്‍. എതിരില്ലാത്ത മൂന്നു ഗോളുകള്‍ക്കാണ് ഗോവ ചെന്നൈയെ തോൽപ്പിച്ചത്.

.@FCGoaOfficial are the first team to reach the #HeroSuperCup final after a comprehensive victory over @ChennaiCityFC. #LetsFootball #IndianFootball #CCFCFCG pic.twitter.com/RTt9zNnci7

— Indian Super League (@IndSuperLeague) April 9, 2019