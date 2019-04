പ്രധാനമന്ത്രിയെ വീണ്ടും സംവാദത്തിന് വെല്ലുവിളിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി

റായ്‍ബറേലി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ തുറന്ന സംവാദത്തിന് വെല്ലുവിളിച്ച് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി. റായ്‍ബറേലിയിൽ സോണിയയുടെ പത്രികാസമർപ്പണത്തിന് ശേഷം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

എനിക്കെതിരെ പ്രധാനമന്ത്രി എന്ത് നടപടിയെടുത്താലും ഭയമില്ല. മോദി തോൽവിയ്ക്ക് അതീതനല്ല, ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇക്കാര്യം തെളിയിക്കും. തുറന്ന സംവാദത്തിന് ധൈര്യമുണ്ടോ ? ഒരു പൊതുസംവാദത്തിന് വന്നാൽ മോദിയ്ക്ക് പിന്നെ ജനങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നോക്കാൻ വയ്യാതെയാകുമെന്നു രാഹുൽ പറഞ്ഞു. അതോടൊപ്പം തന്നെ റഫാൽ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് സുപ്രീംകോടതി വീണ്ടും വിധി പുനഃപരിശോധിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്നും ഇതിന് പ്രധാനമന്ത്രി മറുപടി പറഞ്ഞേ തീരൂവെന്നും രാഹുൽ വ്യക്തമാക്കി.

Rahul Gandhi: There have been many people in Indian history who had arrogance to believe that they're invincible & bigger than the people of India. Narendra Modi for the last 5 yrs has done nothing for the ppl of India.His invincibility will be in full view after election results pic.twitter.com/NJ3rRFrGds

