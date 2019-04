കുട്ടിയെ കാണാനില്ലെന്ന് പരാതി; ഒടുവിൽ കണ്ടെത്തിയത് കാറിന്റെ ഡിക്കിയിൽ നിന്ന്

View this post on Instagram

سرعة الاستجابة للشرطة والدفاع المدني تتمكن من إنقاذ طفل داخل مركبة بالشارقة تمكنت شرطة الشارقة والدفاع المدني من تقديم المساعده لشخص اتصل بغرفة العمليات المركزية بشرطة الشارقة مستغيثاً، يطلب مساعدته للبحث عن ابنه الذي يبلغ من العمر سنتين ونصف وذلك في وقت متأخر من الليل. وعلى الفور تمت الاستجابة للمستغيث وقامت دوريات مركز شرطة واسط الشامل، والدفاع المدني بالانتقال إلى موقع البلاغ وبالبحث عن الطفل داخل وخارج المنزل لم يتم العثور عليه، شك فريق البحث بأن الطفل داخل المركبة المتوقفة بفناء المنزل والتي تعود لوالد الطفل، وقد تمكن فريق الدفاع المدني من إنقاذ الطفل عن طريق فك الصندوق الخلفي للمركبة، وتم العثور عليه داخلها بعد أن أقفلها على نفسه عن طريق الخطأ، وهو بحالة صحية جيدة. وعلى الفور تم إجراء الكشف الطبي المبدئي على الطفل من قبل رجال الإسعاف الوطني، ومن ثم تم نقله الى مستشفى القاسمي للتأكد من حالته الصحية وإجراء الفحوصات اللازمة له. واشادت أسرة الطفل بما قام به رجال شرطة الشارقة والدفاع المدني والإسعاف الوطني معربين عن شكرهم على ما يقدمونه للمواطن والمقيم من رعاية واهتمام يعكس حرصها على إسعاد مواطنيها والمقيمين على ارضها واهتمامها بكل فرد من أفراد المجتمع وحسن معاملتها لهم .