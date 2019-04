ബാരാമുള്ള : വാഹനാപകടത്തിൽ പോലീസുകാർക്ക്​ പരിക്കേറ്റു. ജമ്മുകശ്​മീരിലെ ബാരാമുള്ളയിൽ ഇവർ സഞ്ചരിച്ച ട്രക്ക്​ റോഡിൽ തെന്നി കീഴ്​മേൽ മറിഞ്ഞ് പത്ത്​ പൊലീസ്​ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. വെള്ളിയാഴ്​ച രാവിലെയായിരുന്നു അപകടം.

Jammu and Kashmir: At least 10 policemen sustained serious injuries after the vehicle in which they were travelling to Srinagar from Dangiwacha met with an accident in Baramulla. The injured have been shifted to district hospital. pic.twitter.com/qcXVQSoRyp

— ANI (@ANI) April 12, 2019