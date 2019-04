പ്രണയ വിവാഹം ; ഭർത്താവിനെ ചുമലിലേറ്റ് നടക്കാൻ യുവതിയോട് നാട്ടുകാർ (വീഡിയോ)

ജാഭുവ: ഇതര ജാതിക്കാരനെ പ്രണയിച്ചു വിവാഹം കഴിച്ചുവെന്ന കാരണത്താൽ ; ഭർത്താവിനെ ചുമലിലേറ്റ് നടക്കാൻ യുവതിക്ക് നാട്ടുകാർ ശിക്ഷ വിധിച്ചു. ഏകദേശം 20 വയസ്സു തോന്നിക്കുന്ന പെണ്‍കുട്ടിയുടെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തു വന്നതോടെയാണ് സംഭവം പുറംലോകം അറിയുന്നത്.

മധ്യപ്രദേശിലെ ജാബുവ ജില്ലയിലാണ് മനുഷ്യ മനസാക്ഷിയെ ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവം നടന്നത്. കനത്ത വെയിലിലാണ് പെൺകുട്ടിയെ നാട്ടുകാർ നടത്തിച്ചത്. കൈകളില്‍ വടികളുമായി ചുറ്റും കൂടി നില്‍ക്കുന്നവരെയും ദൃശ്യങ്ങളില്‍ കാണാം. ഒടുവിൽ തളർന്ന പെൺകുട്ടി നില്ക്കാൻ ഭാവിക്കുമ്പോൾ ആൾകൂട്ടം ദേഷ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

മുമ്പും ജാതിയുടെ പേരിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്രൂരത അരങ്ങേറിയിട്ടുണ്ട്. യുവതിക്ക് നേരെയുണ്ടായ പീഡനത്തെ ഗൗരവകരമായാണ് കാണുന്നതെന്നും നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ച്‌ തുടങ്ങിയെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ രണ്ടുപേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

#WATCH Madhya Pradesh: Villagers force a woman to carry her husband on her shoulders as a punishment in Devigarh, Jhabua allegedly for marrying a man from a different caste. (12.4.19) pic.twitter.com/aNUKG4qX7p

