ശശി തരൂരിനെ നിർമലാ സീതാരാമൻ സന്ദർശിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം : ക്ഷേത്രത്തിലെ തുലാഭാരത്തിനിടെ ത്രാസ് പൊട്ടിവീണ് തലയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റ തിരുവനന്തപുരം മണ്ഡലം യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ശശി തരൂരിനെ കേന്ദ്രമന്ത്രി നിർമലാ സീതാരാമൻ സന്ദർശിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയാണ് തരൂരിനെ കേന്ദ്രമന്ത്രി സന്ദർശിച്ചത്.

Touched by the gesture of @nsitharaman, who dropped by today morning to visit me in the hospital, amid her hectic electioneering in Kerala. Civility is a rare virtue in Indian politics – great to see her practice it by example! pic.twitter.com/XqbLf1iCR5

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) April 16, 2019