ന്യൂഡൽഹി : പുതിയ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ രാഷ്ട്രപതി നരേന്ദ്രമോദിയെ ക്ഷണിച്ചു. രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദുമായി നരേന്ദ്രമോദി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ഘടകകക്ഷി നേതാക്കൾക്കൊപ്പമാണ് മോദി രാഷ്ട്രപതിയെ കണ്ടത്. രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി ത​ന്നെ സ​ര്‍​ക്കാ​രു​ണ്ടാ​ക്കാ​ന്‍ ക്ഷ​ണി​ച്ചു. സ​ര്‍​ക്കാ​ര്‍ ഒ​രു നി​മി​ഷം പോ​ലും വി​ശ്ര​മി​ക്കാ​തെ ജോ​ലി തു​ട​ങ്ങു​മെ​ന്നും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യ്ക്കു​ശേ​ഷം മോ​ദി പറഞ്ഞു. പുതിയ മന്ത്രിസഭ മെയ് 30നു സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്‌തേക്കും.

Rashtrapati Bhavan: The President requested Narendra Modi to advise him about the names of others to be appointed members of the Union Council of Ministers; and to indicate the date and time of the swearing-in-ceremony to be held at Rashtrapati Bhavan https://t.co/e0NlkaIA9s

