പാരീസ് : നാ​ലു വ​ര്‍​ഷ​ത്തി​നു ശേ​ഷം ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പണിൽ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ സ്വി​സ് താരം റോ​ജ​ര്‍ ഫെ​ഡ​റ​ര്‍​ക്ക് ജയത്തുടക്കം ആ​ദ്യ റൗ​ണ്ടി​ല്‍ ഇ​റ്റ​ലി​യു​ടെ ലോ​റ​ന്‍​സോ സൊ​ന​ഗോ​യെ ഫെ​ഡ​റ​ര്‍ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള സെ​റ്റു​ക​ള്‍ക്കാണ് ​ തോൽപ്പിച്ചത്. സ്കോ​ര്‍: 6-2, 6-4, 6-4.

The long wait is over…@rogerfederer makes a successful return to Roland-Garros 6-2 6-4 6-4 over Lorenzo Sonego.#RG19 pic.twitter.com/6pfmGemZ0P

— Roland-Garros (@rolandgarros) May 26, 2019