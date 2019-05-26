സുഹൂർ വിഭവങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനിടെ സ്ഫോടനം- വീഡിയോ

ഫുജൈറ: നോമ്പ് വിഭവമായ സുഹൂർ തയ്യാറാക്കുന്നതിനിടയിൽ യു എ ഇ യിലെ വീട്ടിൽ സ്ഫോടനം. അടുക്കളയിലെ പ്രഷർ കുക്കർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചാണ് സ്ഫോടനമുണ്ടായത്.
സംഭവം വീട്ടിൽ സ്ഥാപിച്ച സിസിടിവി ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞു. കുടുംബങ്ങൾക്ക് നോമ്പ് തുറക്കുവാനാവശ്യമായ വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനിടെ വീട്ടമ്മ അടുക്കളയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് പോയി. ഈ സമയം ചൂട് കൂടി പ്രഷർ കുക്കർ പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയായിരുന്നു.
സംഭവത്തിൽ ആളപായമില്ല. എന്നാൽ ഇത്തരം അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണെന്നും സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ വലിയ ആപത്തുകൾക്ക് കാരണമാകുമെന്നും ഫുജൈറ ആഭ്യന്തര സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
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. بالفيديو.. انفجار قدر ضغط بمنزل في الفجيرة اثناء اعداد السحور الامارات اليوم سجلت كاميرات المراقبة المثبتة في منزل أحد المواطنين بالفجيرة لحظة انفجار قدر ضغط انثاء اعداد وجبة السحور، اذ كانت الخادمة خارج المطبخ لحظة الانفجار، بعد أن نجت من الاصابات البليغة التي كادت ان تودي بحياتها. جدير بالذكر، أن "قدر الضغط"، يُستخدم لطهي الطعام، خاصة الذي يأخذ وقتاً طويلاً في القدر العادي، وتعتمد طريقة استخدامه على إغلاق كافة المنافذ لكيلا يخرج البخار منه، ما يُسرِّع من عملية نضج الطعام، ويأخذ عادة أقل من نصف المدة التي يحتاجها الطعام للنضج في القدر العادي. وحذر دفاع مدني الفجيرة من ترك المطابخ دون تركيب جهاز كاشف الدخان ،مشيرين إلى أن المطابخ هي أكثر الأماكن في المنازل عرضة للحرائق في شهر رمضان الفضيل، لكثرة طهي الوجبات و السعي وراء انجاز الاكلات والوجبات أو نسيان ما يتم وضعه على موقد الغاز، أو نتيجة إهمال صيانة المعدات الكهربائية الموجودة في المطبخ وغيرها الكثير.
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