അമിത് ഷാ കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയിലെത്തുമെന്ന്‍ റിപ്പോർട്ട്

ന്യൂ ഡൽഹി : ബിജെപി ദേശീയ അദ്ധ്യക്ഷൻ അമിത് ഷാ മന്ത്രിസഭയിലേക്ക്. രണ്ടാം നരേന്ദ്രമോദി മന്ത്രിസഭയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്നു ചില ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയുന്നു. ഏതു വകുപ്പിന്റെ ചുമതലയാകും നൽകുക എന്ന് വ്യക്തമല്ല.

അതേസമയം രണ്ടാം നരേന്ദ്രമോദി മന്ത്രി സഭയിൽ അംഗമായ അമിത് ഷായ്ക്ക് ആശംസകൾ എന്ന ഗുജറാത്ത് ബിജെപി പ്രസിഡന്റ് ജിത്തു വഖാനിയുടെ ട്വീറ്റും അമിത് ഷാ മന്ത്രിയാകും എന്ന് തന്നെ ഉറപ്പിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അദ്ദേഹം മന്ത്രിസഭയിലേക്കില്ല, ബിജെപി ദേശീയ അദ്ധ്യക്ഷനായി തുടരുമെന്ന തരത്തിലുള്ള വാർത്തകളാണ് പുറത്ത് വന്നത്.

Jitu Vaghani, Gujarat BJP President tweets: Met Amit Shah ji and congratulated him for becoming a part of PM Narendra Modi's Cabinet. pic.twitter.com/ou47KOJ7SU

— ANI (@ANI) May 30, 2019