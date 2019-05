ലോകകപ്പ് : പാകിസ്താനെ തകർത്ത് അനായാസ ജയവുമായി വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ്

ഇംഗ്ലണ്ട് : ഐസിസി ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റിലെ രണ്ടാം മത്സരത്തില്‍ പാകിസ്താനെ തകർത്ത് അനായാസ ജയവുമായി വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ്. ട്രെന്റ് ബ്രിഡ്ജ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന പോരാട്ടത്തിൽ 7 വിക്കറ്റിനാണ് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് തങ്ങളുടെ ആദ്യം ജയം സ്വന്തമാക്കിയത്. ടോസ് നഷ്ടമായി ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത പാകിസ്ഥാൻ 21.5 ഓവറിൽ നേടിയ 105 റൺസ് മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് മറികടന്നു. 13.4 ഓവറിൽ മൂന്നു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 108 റൺസ് സ്വന്തമാക്കി.

West Indies win!

Oshane Thomas starred with the ball while Chris Gayle top-scored with a quick fifty as the #MenInMaroon cruised to a comfortable seven-wicket win in their #CWC19 opener against Pakistan. #WIvPAK SCORECARD 👇https://t.co/YTelzKYwRl pic.twitter.com/HYW65Bn7yD

— Cricket World Cup (@cricketworldcup) May 31, 2019