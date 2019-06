ദിസ്പൂർ : വ്യാജ ഇന്ത്യൻ കറൻസികളുമായി നാല് പേർ പിടിയിൽ. ആസ്സാമിലെ വെസ്റ്റ് കർബി ആങ്‌ലോങ് എന്ന പ്രദേശത്തു നിന്നും ഇന്നലെയാണ് ഇവരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. വാർത്ത ഏജൻസിയായ എഎൻഐയാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്.

Assam: Police arrested four fake currency note racketeers and seized from them Fake Indian Currency Notes (FICN) with face-value of Rs 2.23 lakh in West Karbi Anglong, yesterday. One pistol and 3 live cartridges also recovered from their possession. pic.twitter.com/cbc4SKupGJ

