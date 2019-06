പരിസ്ഥിതി ദിനത്തില്‍ പുതിയ ക്യാമ്പയിനിനു തുടക്കമിട്ട് കേന്ദ്ര മന്ത്രി

ന്യൂഡല്‍ഹി : പരിസ്ഥിതി ദിനത്തില്‍ പുതിയ സെല്‍ഫി ക്യാംപെയിന് തുടക്കം കുറിച്ച് കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവഡേക്കര്‍. കേന്ദ്രമന്ത്രി വൃക്ഷത്തെയുമായി സെല്‍ഫി എടുക്കുന്ന ചിത്രം നാഷനല്‍ അഗ്രിക്കള്‍ച്ചര്‍ മാര്‍ക്കറ്റിലെ വിദഗ്ധന്‍ അഭിനവ് ബില്ലയ്യയാണ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ട്വിറ്ററില്‍ പരിസ്ഥിതി ദിനസന്ദേശം നല്‍കി. ശുചിത്വപൂര്‍ണമായ ഭൂമി നിലനിര്‍ത്താന്‍ പരിശ്രമിക്കുക എന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. പുതിയ ക്യാംപയിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീം മുന്‍ നായകന്‍ കപില്‍ ദേവിനും നടന്‍ ജാക്കി ഷ്‌റോഫിനുമൊപ്പം ജാവഡേക്കര്‍ വൃക്ഷത്തൈ നട്ടു. സെല്‍ഫി ക്യാപെയ്‌നിനൊപ്പം പരിസ്ഥിതി ദിനത്തില്‍ ജനങ്ങളുമായി ഒരു തുറന്ന സംവാദത്തിനും മന്ത്രി തുടക്കമിട്ടു.

माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः।

Our Planet and Environment is something we all cherish greatly. Today on #WorldEnvironmentDay, we reiterate our commitment to ensure a cleaner planet.

Living in harmony with nature will lead to a better future. pic.twitter.com/3V7yLD3d8U

— Narendra Modi (@narendramodi) June 5, 2019