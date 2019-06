തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവിനെ വെടിവച്ച് കൊന്നു

കൊൽക്കത്ത : തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവിനെ വെടിവച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി. ഡം ഡം മുൻസിപാലിറ്റിയിൽ ആറാം നമ്പർ വാർഡ് പ്രസിഡന്റ് നിർമൽ കുന്ദു ആണ് മരിച്ചത്. വാർത്ത എജൻസിയായ എഎൻഐയാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

West Bengal: Nirmal Kundu, a TMC President of Ward 6 of Dum Dum Municipality area under Nimta Police Station limits was shot dead last night by three bike-borne assailants. pic.twitter.com/aclojGcWUJ

— ANI (@ANI) June 5, 2019