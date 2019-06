ഓവല്‍ : ഓസ്‌ട്രേലിയക്കെതിരായ രണ്ടാം ലോകകപ്പ് മത്സരത്തിൽ കൂറ്റൻ സ്‌കോർ ഉയർത്തി ഇന്ത്യ. ടോസ് നേടി ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യ 50 ഓവറില്‍ നാല് വിക്കറ്റിന് 352 റണ്‍സ് സ്വന്തമാക്കി. സെഞ്ചുറി നേടിയ ശിഖർ ധവാനാണു (109 പന്തിൽ 117) മികച്ച സ്‌കോർ നേടാൻ ഇന്ത്യയെ സഹായിച്ചത്.

A third World Cup hundred for Shikhar Dhawan and what an innings it has been from the Indian opener today!#INDvAUS #CWC19 #TeamIndia pic.twitter.com/6Qzbm4PRcO

— Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 9, 2019