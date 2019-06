കാണികളെ നിരാശയിലാഴ്ത്തി മഴ : ഇന്നത്തെ ലോകകപ്പ് മത്സരം ഉപേക്ഷിച്ചു

ബ്രിസ്റ്റോള്‍: ശക്തമായ മഴ പെയ്തതോടെ തുടര്‍ച്ചയായ രണ്ടാം ദിനത്തിലും ലോകകപ്പ് മത്സരം ഉപേക്ഷിച്ചു. ഇന്നത്തെ ബംഗ്ലാദേശ്-ശ്രീലങ്ക പോരാട്ടം ടോസ് പോലും ഇടാന്‍ കഴിയാതെയാണ് ഉപേക്ഷിച്ചത്. മഴ മാറാനായി ഏറെനേരം കാത്തു നിന്നെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല.

Unfortunately, Bangladesh's #CWC19 fixture against Sri Lanka has been called off due to the inclement weather.

The points have been shared. pic.twitter.com/GHqKa0Hm48

— Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 11, 2019