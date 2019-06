കൈവശമുള്ളതിന്റെ വില അതു നഷ്ടമാകുന്നതുവരെ മനസിലാകില്ല; യുവരാജിന്റെ വിരമിക്കൽ വാർത്തയോടുള്ള രോഹിത് ശർമയുടെ പ്രതികരണം ഇങ്ങനെ

മുംബൈ: യുവരാജിന്റെ വിരമിക്കൽ വാർത്തയോട് പ്രതികരണവുമായി രോഹിത് ശർമ. ‘ൈകവശമുള്ളതിന്റെ വില അതു നഷ്ടമാകുന്നതുവരെ മനസിലാകില്ല. ഇഷ്ടം, പ്രിയ സഹോദരാ. നിങ്ങൾ കൂടുതൽ മികച്ചൊരു യാത്രയയപ്പ് അർഹിച്ചിരുന്നു’ എന്നാണ് രോഹിത് ശർമ്മ വ്യക്തമാക്കിയത്. ട്വിറ്ററിലൂടെയായിരുന്നു താരത്തിന്റെ പ്രതികരണം. രോഹിതിന്റെ ട്വീറ്റ് വന്ന് 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ യുവിയുടെ മറുപടി ട്വീറ്റുമെത്തി. അതിലെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ: ‘എന്റെ ഹൃദയവിചാരങ്ങൾ നിനക്കു മനസിലാകും. ഇഷ്ടം, പ്രിയ സഹോദരാ. ഭാവിയിലെ ഇതിഹാസമാണ് നിങ്ങൾ’

You don’t know what you got till its gone. Love you brotherman You deserved a better send off. @YUVSTRONG12 pic.twitter.com/PC2cR5jtLl

