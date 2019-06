ചരിത്രപരമായ പിന്തുണയ്ക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് നന്ദി അറിയിച്ച് ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു

ടെല്‍അവീവ്: ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയില്‍ ഇസ്രായേല്‍ പ്രമേയയത്തിന് പിന്തുണ നല്‍കിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് നന്ദി അറിയിച്ച് ഇസ്രായേല്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന്‍ നെതന്യാഹു. പലസ്തീന്റെ ‘ഷാഹദ്’ എന്ന അവകാശ സംഘടനയ്ക്ക് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയിലെ വിവിധ സംഘടനകളില്‍ നിരീക്ഷണ പദവി നല്‍കരുതെന്ന ഇസ്രായേല്‍ പ്രമേയത്തിന് പിന്തുണ നല്‍കിയതിനാണ് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ബെഞ്ചമിന്‍ നെതന്യാഹു അറിയിച്ചത്. ലെബനാന്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ച്‌ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന പലസ്തീന്‍ സംഘടനയാണ് ഷാഹെദ്. മനുഷ്യാവകാശം, സ്വാതന്ത്ര്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ ഇടപെടുന്ന ഈ സംഘടനയെ ഇസ്രായേല്‍ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം തീവ്രവാദ സംഘടനായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Thank you @NarendraModi, thank you India, for your support and for standing with Israel at the UN. 🇮🇱🇮🇳

— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) June 12, 2019