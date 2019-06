ഇന്ത്യൻ ആരാധകർക്ക് നിരാശ ; ഇന്നത്തെ മത്സരം ഉപേക്ഷിച്ചു

ട്രെന്റ് ബ്രിഡ്ജ് : ലോകകപ്പിൽ മഴ വീണ്ടും വില്ലനായതോടെ ഇന്ത്യൻ ആരാധകരെ നിരാശയിലാഴ്ത്തികൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യ-ന്യൂസിലൻഡ് മത്സരം ഉപേക്ഷിച്ചു. ഇരു ടീമുകൾക്കും ഓരോ പോയിന്റ് ലഭിച്ചു. മൂന്നു മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നും അഞ്ചു പോയിന്റുമായി ഇന്ത്യ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തി. നാല് മത്സരങ്ങളിൽ 7 പോയിന്റുമായി ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് ന്യൂസിലൻഡ്.

Unfortunately, India's #CWC19 game against New Zealand has been called off due to the rain 😭.

The points have been shared.#TeamIndia | #BackTheBlackcaps pic.twitter.com/Sr4qlzDriJ

— Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 13, 2019