സ്‌ക്രീന്‍ വലിപ്പം പൂര്‍ണമായും ലഭ്യമാക്കാൻ അണ്ടര്‍ ഡിസ്‌പ്ലേ ക്യാമറയോടുകൂടിയ ലോകത്തെ ആദ്യ സ്മാർട്ട് ഫോൺ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങി ഓപ്പോ. സ്‌ക്രീനിനടിയിലുള്ള ക്യാമറയുടെ പ്രവര്‍ത്തനം കാട്ടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ട്വിറ്ററിലൂടെ ഓപ്പോ പങ്കുവെച്ചു.

For those seeking the perfect, notchless smartphone screen experience – prepare to be amazed. 📲

You are taking a very first look at our under-display selfie camera technology. RT! 🤯 pic.twitter.com/FrqB6RiJaY

— OPPO (@oppo) June 3, 2019