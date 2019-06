ഗ്രൗണ്ടില്‍ നിന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതായിരുന്നു ഏറ്റവും പ്രയാസമുള്ള ജോലി; ശ്രീശാന്തിനോട് യുവരാജ് സിംഗ്

മുംബൈ: യുവരാജ് സിംഗിന്റെ വിരമിക്കൽ വാർത്ത ആരാധകരെ ഏറെ സങ്കടപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ ഇതിഹാസ താരങ്ങളും മുന്‍ താരങ്ങളും യുവിക്ക് ആശംസയുമായെത്തി. അതില്‍ ശ്രീശാന്തിന്റെ ആശംസകള്‍ക്ക് യുവി നല്‍കിയ മറുപടിയാണ് ഇപ്പോൾ വൈറലാകുന്നത്. ‘എനിക്കു മാത്രമല്ല, പുതുതലമുറയ്ക്ക് കൂടി പ്രചോദനം നല്‍കിയ താരമാണ് യുവി. ജീവിതത്തില്‍ എന്തെല്ലാം തടസ്സങ്ങള്‍ മുന്നില്‍ വന്നുവോ അതിനെയെല്ലാം മറികടന്നു മുന്നോട്ടുപോയി. സാധാരണ താരങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഇതിഹാസ താരങ്ങളെ വ്യത്യസ്തരാക്കുന്നത്‌ അതാണ്. നിങ്ങള്‍ യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ഒരു ഇതിഹാസ താരമാണ്. ഒരുപാട് സ്‌നേഹവും ബഹുമാനവും’ എന്നായിരുന്നു യുവരാജിന് ശ്രീശാന്ത് ആശംസ നേർന്നത്.

ഉടൻ തന്നെ മറുപടിയുമായി യുവരാജ് സിംഗ് രംഗത്തെത്തി. ‘ആശംസകള്‍ക്ക് നന്ദി. എന്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളില്‍ ഞാന്‍ അഭിമുഖീകരിച്ച പ്രയാസകരമായ കാര്യം നിന്നെ ഗ്രൗണ്ടില്‍ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നതായിരുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് ഞാന്‍ കിങ്‌സ് ഇലവന്‍ പഞ്ചാബിന്റെ ക്യാപ്റ്റനായിരുന്ന സമയത്ത്’ എന്നായിരുന്നു യുവരാജിന്റെ കമന്റ്.

@YUVSTRONG12 ur the best cricketer who have motivated not just me but the complete new era

Whatever obstacle comes your way, you gotta be prepared to jump over it! And I think that’s what separates the legends from the regular artists.Ur a true LEGEND 👍🏻✌🏻🇮🇳🤗❤️love and respect pic.twitter.com/xkWw2PteSg

— Sreesanth (@sreesanth36) June 10, 2019