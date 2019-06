മാഞ്ചസ്റ്റർ: ലോകകപ്പിലെ റെക്കോര്‍ഡ്‌ നേട്ടം അടിച്ചെടുത്ത് ഇയൻ മോർഗൻ. ഏറ്റവും വേഗമേറിയ നാലാമത്തെ സെഞ്ച്വറിയാണ് ഇന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് ക്യാപ്റ്റൻ നേടിയത്. 57 പന്തിലായിരുന്നു മോർഗന്‍ മൂന്നക്കത്തിലേക്ക് കടന്നത്. 50 പന്തിൽ സെഞ്ച്വറി നേടിയ കെവിൻ ഒബ്രിയനാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ മുന്നിൽ. 51 പന്തിൽ സെഞ്ച്വറിയടിച്ച ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ രണ്ടാമതും 52 പന്തിൽ മൂന്നക്കം തികച്ച എബിഡിവില്ലിയേഴ്സ് മൂന്നാമതുമാണ്.

100 FOR MORGAN!

Extraordinary from the England captain. Three sixes off a Rashid Khan over takes him to quite brilliant century off just 57 balls 👏 #CWC19 | #ENGvAFG pic.twitter.com/VjnziI4zZo

— Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 18, 2019