മുംബൈ : കോൺക്രീറ്റ് പാളി തകർന്നു വീണ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഉല്ലാസ്‌നഗറിലെ ജുലേലാല്‍ സ്‌കൂളിൽ ക്ലാസ് മുറിയിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ തലയിലേക്ക് കോണ്‍ക്രീറ്റ് പാളി അടര്‍ന്നുവീഴുകയായിരുന്നു. പരിക്കേറ്റ മൂന്ന് വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ ഉടനെ തന്നെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

#WATCH: Three students were injured after a portion of cement plaster collapsed on them while they were attending class in Ulhasnagar's Jhulelal School, Maharashtra yesterday. pic.twitter.com/luXzWD4TAI

— ANI (@ANI) June 19, 2019