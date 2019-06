ജമ്മു കശ്മീരിലെ അതിര്‍ത്തിസേനയിലെ സൈനികര്‍ക്കൊപ്പം യോഗ ചെയ്യുന്ന നായ്ക്കളുടെ വീഡിയോ വൈറലാകുന്നു. സൈനികര്‍ കിടക്കുമ്പോള്‍ കിടന്നും എഴുന്നേല്‍ക്കുമ്പോള്‍ എഴുന്നേറ്റും നായ്ക്കളും യോഗ ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോയില്‍ വ്യക്തമാണ്.

വെറും നായ്ക്കളല്ല ബോര്‍ഡര്‍ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്‌സിലെ ഡോഗ് സ്‌ക്വാഡാണ് പരിശീലകര്‍ക്കൊപ്പം ശ്രദ്ധയോടെ വിവിധ പോസിഷനുകള്‍ കാഴ്ച്ച വയ്ക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയില്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെയും യോഗ സംഘടനകളുടെയും ആഭിമുമഖ്യത്തില്‍ രാജ്യത്ത് വിവിധ ഇടങ്ങളില്‍ യോഗാഭ്യാസം നടന്നെങ്കിലും ഡോഗ് സ്‌ക്വാഡിന്റെ യോഗാഭ്യാസമാണ് ഇപ്പോള്‍ വൈറലായിരിക്കുന്നത്.

#WATCH Dog squad of Border Security Force performs yoga along with their trainers on #YogaDay2019 in Jammu. pic.twitter.com/TTN2vAgbeS

— ANI (@ANI) June 21, 2019