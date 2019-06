ഡര്‍ഹാം: നിർണായക മത്സരത്തിൽ തകർപ്പൻ ജയം നേടി ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക. ഒമ്പത് വിക്കറ്റിനായിരുന്നു ശ്രീലങ്കയെ തോൽപ്പിച്ചത്. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ ശ്രീലങ്ക 49.3 ഓവറില്‍ നേടിയ 203 റൺസ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ അനായാസം മറികടന്നു. 37.2 ഓവറില്‍ ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 206 റൺസ് സ്വന്തമാക്കി.ഫാഫ് ഡു പ്ലെസിസ് (96), ഹാഷിം അംല (80) എന്നിവരാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ ജയത്തിലെത്തിച്ചത്. ഓപ്പണര്‍ ക്വിന്റണ്‍ ഡി കോക്കാണ് (15) പുറത്തായത്. ശ്രീലങ്കയ്ക്കായി ലസിത് മലിംഗ ഒരു വിക്കറ്റ് സ്വന്തമാക്കി.

