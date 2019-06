റായ്പൂര്‍: നക്‌സലുകളുമായുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട സിആർപിഎഫ് ജവാന്മാരിൽ മലയാളി​യും. ഛത്തീസ്ഗഡിലെ ബിജാപൂറിലെ കേഷ്കുതുലിൽ വെള്ളിയാഴ്ചയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ ഇ​ടു​ക്കി സ്വ​ദേ​ശി ഒ.​പി. സാ​ജു (47) ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ മൂ​ന്ന് സൈ​നി​ക​രാ​ണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ക​ർ​ണാ​ട​ക സ്വ​ദേ​ശി പി. ​മ​ഹാ​ദേ​വ്, ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശ് സ്വ​ദേ​ശി മ​ഥ​ൻ പാ​ൽ സിം​ഗ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മ​രി​ച്ച മ​റ്റു സൈ​നി​ക​ർ.

Chhattisgarh: One more CRPF personnel has succumbed to injuries sustained in an encounter with Naxals in Keshkutul area of Bijapur, today. Two personnel had earlier succumbed to injuries sustained in the encounter. pic.twitter.com/Gb0PP2asGh

— ANI (@ANI) June 28, 2019