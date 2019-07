View this post on Instagram

. ديلي ميل : وفاة فتاة تبلغ من العُمر 19 عاماً بعد سقوط إحدى الألعاب بمدينة ملاهٍ في أوزباكستان، إحدى جمهوريات الاتحاد السوفييتي سابقاً، كما لم يتم الكشف عما إذا كانت هناك إصابات لبقية الركاب أم لا.