ഭുവനേശ്വർ : 541കിലോ കഞ്ചാവ് എക്‌സൈസ് സംഘം പിടിച്ചെടുത്തു. ഒഡീഷയിൽ ഭുവനേശ്വറിലെ ഖന്ദഗിരിയിലാണ് വന്‍ കഞ്ചാവ് വേട്ട നടന്നത്. വാർത്ത ഏജൻസി എഎൻഐയാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തത്‌. സംഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരാളെ പിടികൂടി. വിവിധ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

Odisha: Excise Department seized 541 kg 'ganja' and arrested one person in Khandagiri, Bhubaneswar, today. Case registered under relevant sections. pic.twitter.com/fp8xS8cBsY

