ന്യൂ​യോ​ര്‍​ക്ക് : അമേരിക്കയിലെ സൈ​ബ​ര്‍ സു​ര​ക്ഷാ സ്ഥാ​പ​നത്തിൽ വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റു​ക​ളു​ടെ പ്ര​വ​ര്‍​ത്ത​നം താ​റു​മാ​റാ​യി. സൈ​ബ​ര്‍ സു​ര​ക്ഷാ സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ ക്ലൗ​ഡ്‌​ഫെ​യ​​റി​ലാണ് തകരാറ് സംഭവിച്ചത്. ഇതോടെ പല വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റുകളെയും ഇത് ബാധിച്ചു.ഫ്‌​ലൈ​ട്രേ​ഡ​ര്‍, ഡൗ​ണ്‍ ഡി​റ്റ​ക്റ്റ​ര്‍, ഡി​സ്‌​കോ​ര്‍​ഡ്, കോ​യി​ന്‍​ബേ​സ് പ്രോ ​സൈ​റ്റു​ക​ളും ത​ട​സം നേ​രി​ടു​ന്നു​ണ്ട്.ഇ​ന്‍റ​ര്‍​നെ​റ്റ് സ​ര്‍​വീ​സു​ക​ളു​ടെ പ​കു​തി​യോ​ളം നി​ശ്ച​ല​മാ​യെ​ന്നാ​ണ് റി​പ്പോ​ര്‍​ട്ടു​ക​ള്‍

സൈറ്റ് തുറക്കുമ്പോൾ 502 ബാ​ഡ് ഗേ​റ്റ്‌​വേ എ​ന്നാ​ണ് കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ല്‍ ക്ലൗ​ഡ്‌​ഫെ​യ​ര്‍ സെ​ര്‍​വ​റു​ക​ള്‍ എ​പ്പോ​ള്‍ പൂ​ര്‍​വ​സ്ഥി​തി​യി​ലാ​കു​മെ​ന്ന് അ​റി​വാ​യി​ട്ടി​ല്ല. അ​തേ​സ​മ​യം, നെ​റ്റ്‌​വ​ര്‍​ക്ക് പ്ര​ശ്ന​പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​നാ​യി ശ്ര​മി​ച്ചു​വ​രി​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ക്ലൗ​ഡ്‌​ഫെ​യ​ര്‍ സി​ഇ​ഓ മാ​ത്യൂ പ്രൈ​സ് ട്വീ​റ്റ് ചെ​യ്തു. “പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ സ്റ്റാറ്റസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Aware of major @Cloudflare issues impacting us network wide. Team is working on getting to the bottom of what’s going on. Will continue to update.

— Matthew Prince 🌥 (@eastdakota) July 2, 2019