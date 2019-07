ലോകമെമ്പാടും ഫേസ്ബുക്ക്,വാട്സ് ആപ്പ്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം സേവനങ്ങൾ തകരാറിലായതായി റിപ്പോർട്ട്

ന്യൂ ഡൽഹി : ലോകമെമ്പാടും ഫേസ്ബുക്ക് സേവനങ്ങൾ തകരാറിലായതായി റിപ്പോർട്ട്. ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്സാപ്പിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ചിത്രങ്ങളും, വീഡിയോകളും ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനു ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്നതായി ഉപയോക്താക്കൾ പരാതിപ്പെടുന്നു. വൈകിട്ട് 6 മണിക്ക് ശേഷമാണ് തകരാർ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട് തുടങ്ങുന്നത്.തകരാറിന് പിന്നിലെ കാരണം എന്തെന്ന് വ്യക്തമല്ല. ഇത് സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണവും പുറത്തു വന്നട്ടില്ല അമേരിക്കയിലും യൂറോപ്പിലുമാണ് പ്രശ്നം വ്യാപകമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിലും ഇന്ത്യയിലും ആസ്ട്രേലിയയിലും, ബ്രസീലിലും പ്രശ്നം നേരിടുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ കൊളമ്പിയ, ജപ്പാൻ, സിംഗപ്പൂർ എന്നിവടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഉപയോക്താക്കളും പരാതിയുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

Nations of the world sit checking at the same time:#INSTAGRAMDOWN #INSTAGRAMISDOWN #FACEBOOKDOWN #WHATSAPPDOWN pic.twitter.com/YtMchyqOuh

— Marti (@martiinaax_182) July 3, 2019