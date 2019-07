ഡര്‍ഹാം: നിർണായക പോരാട്ടത്തിൽ ന്യൂസിലൻഡിനെ എറിഞ്ഞൊതുക്കി ആതിഥേയരായ ഇംഗ്ലണ്ട് സെമിയിൽ. 119 റണ്‍സിന്റെ വമ്പന്‍ ജയമാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്. ടോസ് നേടി ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ ഇംഗ്ലണ്ട് എട്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ നേടിയ 305 റൺസ് മറികടക്കാൻ ന്യൂസിലൻഡിന് കഴിഞ്ഞില്ല. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങില്‍ 45 ഓവറില്‍ 186ന് പുറത്തായി.

ENGLAND ARE INTO THE #CWC19 SEMI-FINALS!

ടോം ലാഥമാണ്(57) ന്യൂസിലൻഡിനായി മികച്ച പ്രകടനവും കാഴ്ച്ച വെച്ചത്. മാര്‍ട്ടിന്‍ ഗപ്റ്റില്‍ (8), ഹെന്റി നിക്കോളാസ് (0), കെയ്ന്‍ വില്യംസണ്‍ (27), റോസ് ടെയ്‌ലര്‍ (28), ജയിംസ് നീഷാം (19), കോളിന്‍ ഡി ഗ്രാന്‍ഹോം (3), മിച്ചല്‍ സാന്റ്‌നര്‍ (12), മാറ്റ് ഹെന്റി (7), ട്രന്റ് ബോള്‍ട്ട് (4) എന്നിവർ പുറത്തായപ്പോൾ ടിം സൗത്തി (7) പുറത്താവാതെ നിന്നു. ഇംഗ്ലണ്ടിനായി മാർക്ക് വുഡ് മൂന്നു വിക്കറ്റുകൾ നേടിയപ്പോൾ ക്രിസ് വോക്‌സ് ജോഫ്ര ആര്‍ച്ചര്‍ ലിയാം പ്ലങ്കറ്റ് ആദിൽ റഷീദ് ബെൻ സ്റ്റോക്സ് എന്നിവർ ഓ ഒരു വിക്കറ്റ് വീതം സ്വന്തമാക്കി.

Here's how the #CWC19 table looks after today's game 👀 pic.twitter.com/d0D6X6xdrd

