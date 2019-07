രോഹിത്തിന് അഞ്ചാം സെഞ്ചുറി : ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് തകർപ്പൻ മുന്നേറ്റം

ലീഡ്സ്: ലോകകപ്പില്‍ രോഹിത്തിന്റെ അഞ്ചാം സെഞ്ചുറിയെന്ന ചരിത്ര നേട്ടത്തിലൂടെ ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരെ വൻ മുന്നേറ്റവുമായി ഇന്ത്യ. 265 റണ്‍സ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടരുന്ന ഇന്ത്യ ഒടുവില്‍ വിവരം ലഭ്യമാകുമ്പോൾ 29 ഓവറിൽ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമില്ലാതെ 183 റണ്‍സെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

The Hitman just can't miss at the moment 🎯

Rohit Sharma brings up his fifth 💯 at #CWC19 – no batsman has ever made as many at a single World Cup 😱

What a player! pic.twitter.com/apwVq4WW6b

