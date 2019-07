ഇന്ത്യ-ന്യൂസിലൻഡ് സെമി നാളേക്ക് നീട്ടി

ലണ്ടൻ : ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യ-ന്യൂസിലൻഡ് സെമി മത്സരം നാളത്തേക്ക് നീട്ടി. മാഞ്ചസ്റ്ററിൽ മഴ തുടരുന്നതിനാലാണ് ഇന്നത്തെ മത്സരം ഉപേക്ഷിച്ചത്. റിസർവ് ദിനമായ നാളെ 3മണിക്ക് മത്സരം വീണ്ടും ആരംഭിക്കും. ഇന്നത്തെ സ്‌കോറിലായിരിക്കും ന്യൂസിലൻഡ് ബാറ്റിംഗ് തുടങ്ങുക. നാളെയും മഴ പെയ്തു മത്സരം മുടങ്ങിയാൽ ഇന്ത്യ ഫൈനലിൽ പ്രവേശിക്കും.

With the rain unrelenting, play has been called off for the day. New Zealand will resume their innings tomorrow at 10.30am on 211/5 with 3.5 overs to bat.

Here's hoping for better weather tomorrow 🤞#INDvNZ | #CWC19 pic.twitter.com/p9KdXPdd0g

