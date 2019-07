ന്യൂ ഡൽഹി : ലോകകപ്പ് സെമി പോരാട്ടത്തിൽ ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെ പൊരുതി വീണ ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ സാ​ന്ത്വ​നി​പ്പി​ച്ച്‌ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. നി​രാ​ശ​യു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന ഫ​ല​മാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യ​തെ​ങ്കി​ലും പോ​രാ​ട്ട​വീ​ര്യം അ​ഭി​മാ​ന​കരമെന്നു അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്‌തു.

A disappointing result, but good to see #TeamIndia’s fighting spirit till the very end.

India batted, bowled, fielded well throughout the tournament, of which we are very proud.

Wins and losses are a part of life. Best wishes to the team for their future endeavours. #INDvsNZ

— Narendra Modi (@narendramodi) July 10, 2019