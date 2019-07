ലൂ​യി​സി​യാ​ന: ക​ട​യി​ൽ​ക​യ​റി ഐ​സ്ക്രീം ന​ക്കി​ വീണ്ടും അതേ സ്ഥലത്ത് വച്ച യുവാവ് ഒടുവിൽ പിടിയില്‍. ക​ട​യി​ലെ ഐ​സ്ക്രീം കേ​ടു​വ​രു​ത്തി​യ​തി​നും കു​റ്റ​കൃ​ത്യം പ​ര​സ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തിനും ലെ​നി​സ് മാ​ർ​ട്ടി​ൻ എ​ന്ന മു​പ്പ​ത്താ​റു​കാ​ര​നാ​ണ് അറസ്റ്റിലായത്. കട​യി​ൽ​ക​യ​റി ഐ​സ്ക്രീം ന​ക്കി​യ ശേ​ഷം ഫ്രീ​സ​റി​ൽ തി​രി​കെ​വ​യ്ക്കു​ന്ന വീ​ഡി​യോയാണ് ലെ​നി​സ് പോസ്റ്റ് ചെയ്‌തിരുന്നത്‌. ഇ​തു വി​വാ​ദ​മാ​യ​തി​നെ തുടർന്നാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോലീസ് തീരുമാനിച്ചത്. അ​ടു​ത്തി​ടെ വ്യാ​പ​ക​മാ​യി പ്ര​ച​രി​ച്ച വീ​ഡി​യോ​യു​ടെ ചു​വ​ടു​പി​ടി​ച്ചാ​ണ് ലെ​നി​സും വീ​ഡി​യോ പ​ങ്കു​വ​ച്ച​തെ​ന്നാ​ണു സൂ​ച​ന. ഒരു സൂപ്പര്‍ സ്റ്റോ​റി​നു​ള്ളി​ൽ ക​യ​റി ഐ​സ്ക്രീം ന​ക്കി​യ​ശേ​ഷം ഫ്രീ​സ​റി​ൽ തി​രി​കെ​വ​ക്കു​ന്ന പെ​ണ്‍​കു​ട്ടി​യു​ടെ വീ​ഡി​യോ അ​ടു​ത്തി​ടെ വൈറലായിരുന്നു.

This done gotten out of hand. Now his old ass should know better🤦🏽‍♀️@ILoveBlueBell @WAFB @Kiran_WAFB pic.twitter.com/TKX0jUikok

— Mrs. Franklin (@Ms_Pisces_Slay) July 7, 2019