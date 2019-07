ലോകകപ്പിൽ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാർ പുറത്ത് : ഇനി ഇംഗ്ലണ്ട്-ന്യൂസിലൻഡ് കലാശപോരാട്ടം

ബര്‍മിംഗ്ഹാം: ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റിൽ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഓസ്‌ട്രേലിയ പുറത്ത്. എട്ട് വിക്കറ്റിന്‍റെ വിജയം നേടി ഇംഗ്ലണ്ട് ഫൈനലിലെത്തി. ടോസ് നേടി ബാറ്റ് ചെയ്ത ഓസ്‌ട്രേലിയ 49 ഓവറിൽ 9 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ നേടിയ 223 റൺസ് മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് അനായാസം മറികടന്നു. 32.1 ഓവറിൽ രണ്ടു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 226 റൺസ് സ്വന്തമാക്കി.

Neither England or New Zealand have won the Men's Cricket World Cup before. We're going to have a new world champion on Sunday. #CWC19 | #BackTheBlackCaps | #WeAreEngland pic.twitter.com/4CiZMoqcNJ

— Cricket World Cup (@cricketworldcup) July 11, 2019