വിമ്പിൾഡൺ : റോജർ ഫെഡററെ തകർത്ത് കിരീടം സ്വന്തമാക്കി നൊവാക് ജോക്കോവിച്ച്

ലണ്ടൻ : വിമ്പിൾഡൺ പുരുഷ വിഭാഗം കലാശപോരാട്ടത്തിൽ കിരീടം സ്വന്തമാക്കി നൊവാക് ജോക്കോവിച്ച്. ഇതിഹാസ സ്വിസ്സ് താരം റോജർ ഫെഡററെ അഞ്ച് സെറ്റ് വരെ നീണ്ട ആവേശ പോരാട്ടത്തിൽ തകർത്താണ് സെർബിയന്‍ താരം തന്റെ അഞ്ചാം വിമ്പിൾഡൺ കിരീടമണിഞ്ഞത്. ഒപ്പം ഗ്രാൻഡ്സ്ലാം കിരീടങ്ങളുടെ എണ്ണം 16ആയി. വിമ്പിൾ‌ഡൻ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ ഫൈനൽ മത്സരമാണ് സെന്റർ കോർട്ടിൽ ഇന്ന് കാണാനായത്. സ്കോർ– 7-6, 1-6, 7-6, 4-6, 13-12.

Unbelievable. Unshakeable. Unstoppable.@DjokerNole wins his fifth #Wimbledon title in an instant classic, defeating Roger Federer 7-6(5), 1-6, 7-6(4), 4-6, 13-12(3) #JoinTheStory pic.twitter.com/S2Mx1yyJ3M

