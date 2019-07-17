കാറുകൊണ്ട് റോഡില്‍ അഭ്യാസപ്രകടനം നടത്തിയ യുവാക്കൾ പിടിയിൽ

ഫുജൈറ: കാറുകൊണ്ട് റോഡില് അഭ്യാസപ്രകടനം നടത്തിയ മൂന്ന് യുവാക്കളെ ഫുജൈറ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ബദ്യ, ഹല എന്നിവിടങ്ങളിലായിരുന്നു സംഭവം നടന്നത്. വാഹനങ്ങള് ഇടിച്ചുകയറ്റിയതിലൂടെ റോഡിനും തകരാറുകള് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് യാത്രക്കാര്ക്ക് ഗുരുതരമായ സുരക്ഷാഭീഷണി ഉയര്ത്തിയായിരുന്നു അഭ്യാസമെന്ന് ഫുജൈറ പൊലീസ് അധികൃതര് അറിയിച്ചു. യുവാക്കള് അമിതവേഗത്തില് വാഹനം ഓടിക്കുന്നതിന്റെയും റോഡിന്റെ വശങ്ങളിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറുന്നതിന്റെയും വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങള് പുറത്തുവന്നു. പിടിയിലായവരെ തുടര്നടപടികള്ക്കായി ഫുജൈറ ട്രാഫിക് പ്രോസിക്യൂഷന് കൈമാറി. റോഡില് നാശനഷ്ടങ്ങള് വരുത്തിയതിനുള്ള തുകയും ഇവരില് നിന്നുതന്നെ ഈടാക്കും.
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. شرطة الفجيرة تضبط 3 سائقين قاموا باستعراضات خطرة بمركباتهم ضبطت إدارة شرطة دبا بالقيادة العامة لشرطة الفجيرة 3 شبان قاموا باستعراضات خطرة بمركباتهم وذلك في منطقة البدية ومنطقة الحلاة بإمارة الفجيرة مما شكل خطورة بالغة على حياتهم وحياة الآخرين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتوقيفهم وحجز مركباتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لدفع الأضرار التي تسببوا في الطرقات. وأكد العميد محمد بن نايع الطنيجي نائب القائد العام أن المخالفات التي تشكل خطورة على السلامة المرورية يتم التعامل معها بحسم بدون أي تهاون وذلك فى إطار الجهود المستمرة والتي تهدف للحد من القيادة بطيش وتهور، لافتا إلى أن هناك رقابة مستمرة ومكثفة من خلال الدوريات لمراقبة المناطق التي تتم فيها التجمعات الشبابية لتفحيط الويلات . ومن جانبه دعا العميد حميد محمد اليماحي مدير عام العمليات الشرطية أولياء الأمور والأسر إلى نصح أبنائهم وحثهم على الالتزام بقوانين السير والمرور، وتحذيرهم من القيام بالحركات الخطرة بالمركبات حفاظا على سلامتهم في المقام الأول وسلامة مستخدمي الطريق، لافتا إلى أن الاستعراضات الخطرة التي يقوم بها بعض السائقين تحول القيادة من هواية ومتعة إلى حوادث مرورية جسيمة ينتج عنها وفيات وإصابات بليغة. وحذرت شرطة الفجيرة من قيادة المركبات بطيش وتهور على الطرق، والابتعاد عن إجراء السباقات والاستعراضات الخطرة التي تعرض حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر، وأكدت على أنه سيتم تطبيق القانون على “المتهورين”، وإيقافهم وحجز مركباتهم واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم. شرطة_الفجيرة
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