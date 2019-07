കാറുകൊണ്ട് റോഡില്‍ അഭ്യാസപ്രകടനം നടത്തിയ യുവാക്കൾ പിടിയിൽ

View this post on Instagram

. شرطة الفجيرة تضبط 3 سائقين قاموا باستعراضات خطرة بمركباتهم ضبطت إدارة شرطة دبا بالقيادة العامة لشرطة الفجيرة 3 شبان قاموا باستعراضات خطرة بمركباتهم وذلك في منطقة البدية ومنطقة الحلاة بإمارة الفجيرة مما شكل خطورة بالغة على حياتهم وحياة الآخرين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتوقيفهم وحجز مركباتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لدفع الأضرار التي تسببوا في الطرقات. وأكد العميد محمد بن نايع الطنيجي نائب القائد العام أن المخالفات التي تشكل خطورة على السلامة المرورية يتم التعامل معها بحسم بدون أي تهاون وذلك فى إطار الجهود المستمرة والتي تهدف للحد من القيادة بطيش وتهور، لافتا إلى أن هناك رقابة مستمرة ومكثفة من خلال الدوريات لمراقبة المناطق التي تتم فيها التجمعات الشبابية لتفحيط الويلات . ومن جانبه دعا العميد حميد محمد اليماحي مدير عام العمليات الشرطية أولياء الأمور والأسر إلى نصح أبنائهم وحثهم على الالتزام بقوانين السير والمرور، وتحذيرهم من القيام بالحركات الخطرة بالمركبات حفاظا على سلامتهم في المقام الأول وسلامة مستخدمي الطريق، لافتا إلى أن الاستعراضات الخطرة التي يقوم بها بعض السائقين تحول القيادة من هواية ومتعة إلى حوادث مرورية جسيمة ينتج عنها وفيات وإصابات بليغة. وحذرت شرطة الفجيرة من قيادة المركبات بطيش وتهور على الطرق، والابتعاد عن إجراء السباقات والاستعراضات الخطرة التي تعرض حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر، وأكدت على أنه سيتم تطبيق القانون على “المتهورين”، وإيقافهم وحجز مركباتهم واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم. شرطة_الفجيرة